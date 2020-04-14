Глава Нацполиции Украины в прошлом году заработал более миллиона гривен
Игорь Клименко обнародовал свою декларацию по 2019 год на сайте НАЗК., пишет RegioNews.
Согласно декларации, Клименко владеет квартирой в Киеве общей площадью 67,10 кв. м и стоимостью 95 тысяч 832 грн, где также зарегистрированы его жена и сын.
В декларации также 3 участка земли площадью 1000, 1046 и 854 кв.м, все - в Процеве Киевской области. Кроме того, жена главы Нацполиции владеет участком площадью 1500 кв.м в Белой Кринице Житомирской области, и участком площадью 240 кв.м в Процеве.
В декларации есть также недостроенный жилой дом общей площадью 118 кв.м в Процеве, а также дом из цилиндрического бруса общей площадью 49,35 кв. м, приобретенный за 209 тысяч грн.
Клименко имеет легковой автомобиль Mitsubishi Colt 2009 года выпуска стоимостью 114 тысяч грн и право пользования на Lexus RX-350 2007 года выпуска, собственником которого является гражданка Украины София Онишкевич. Жена Клименко имеет автобус TEMSA BG-659T 2002 года выпуска.
На жену оформлены также ценные бумаги (4807 единиц) в ООО "Производственная компания "Фарелл" стоимостью 94 тысячи грн.
Согласно декларации, Игорь Клименко получил за прошлый год 1 млн 223 тысячи 499 грн зарплаты в Нацполиции, а также 1295 грн от НПУ как государственную и социальную материальную помощь.
Сын главы Нацполиции Станислав получил в прошлом году 392 тысячи 975 грн зарплаты по основному месту работы - в филиале "Научно-производственного центра технической диагностики "Техдиагаз" АО "Укртрансгаз", 12 грн процентов от Приватбанка и 699 грн процентов от Укргазбанка.
На банковских счетах глава НПУ разместил 190 тысяч 387 грн, его сын – 13 тысяч грн. Наличными Игорь Клименко имеет 750 тысяч грн, 4500 долларов и 500 евро.
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