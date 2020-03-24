Каждому району по "смотрящему": в Херсонском облсовете предложили распределить кураторов от бизнеса

Заместитель главы облсовета Виталий Булюк предложил закрепить за каждым районом "смотрящих" от бизнеса

Фото: Мост

Заместитель главы облсовета Виталий Булюк предложил закрепить за каждым районом "смотрящих" от бизнеса

Об этом он заявил на совещании комитета по борьбе с распространением коронавируса в Херсоне и области, передает RegioNews со ссылкой на Мост.

Стоит отметить, что в СМИ появилась информация о том, что олигарх и депутат Верховной рады Вадим Новинский определён Владимиром Зеленским куратором Херсонской области. После этого заместитель главы облсовета Виталий Булюк предложил закрепить за каждым районом человека от бизнеса.

"Пресса пишет, что уважаемого Вадима Новинского "наградили" Херсонщиной. Я предлагаю по аналогии закрепить за каждым районом человека. Глав РГА назначили, они хорошие люди, но у них нет ресурсов. Мы знаем, у кого есть", - заявил он.

Отметим, что Булюк намекнул, что Новинский уже утвержден куратором области от Офиса президента. Себя он предложил назначить в Скадовский район.

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев испугано отказался от этой идеи и предложил помогать без "смотрящих".