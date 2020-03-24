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24 березня 2020, 14:04 9

Кожному району по "смотрящему": в облраді Херсонщини запропонували розподілити кураторів від бізнесу

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24 березня 2020, 14:04 9
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Заступник голови облради Віталій Булюк запропонував закріпити за кожним районом "смотрящих" від бізнесу
Фото: Мост
Заступник голови облради Віталій Булюк запропонував закріпити за кожним районом "смотрящих" від бізнесу

Про це він заявив на нараді комітету щодо боротьби з поширенням коронавіруса в Херсоні та області, передає RegioNews з посиланням на Мост.

Варто зазначити, що в ЗМІ з'явилася інформація про те, що олігарха та депутата Верховної ради Вадима Новінського призначено Володимиром Зеленським куратором Херсонської області. Після цього заступник голови облради Віталій Булюк запропонував закріпити за кожним районом людину від бізнесу.

"Преса пише, що шановного Вадима Новинського "нагородили" Херсонщиною. Я пропоную за аналогією закріпити за кожним районом людину. Голів РДА призначили, вони гарні люди, але у них немає ресурсів. Ми знаємо, у кого є", - заявив він.

Зазначимо, що Булюк натякнув, що Новінського вже затверджено куратором області від Офісу президента. Себе він запропонував призначити у Скадовський район.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв злякано відмовився від цієї ідеї і запропонував допомагати без "смотрящих".


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