Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попадания на территории местного рынка возник пожар. Загорелись два складских здания. Общая площадь пожара составила 600 кв. м.

На месте, несмотря на угрозу повторных российских ударов, работали подразделения ГСЧС и офицер-спасатель.

В результате атаки никто не пострадал.

Напомним, вечером 25 ноября россияне атаковали беспилотником отделение почты в поселке Билбасовка Донецкой области. В результате удара погибла женщина, еще три человека получили ранения.