Фото: ГСЧС Харьковщины

В Харькове в результате российских ударов беспилотниками повреждены жилые дома, больница, спортивное заведение, торговые объекты и автозаправочная станция

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В частности, в Новобаварском районе в результате удара возник пожар в квартире 16-этажного жилого дома.

В Холодногорском районе города были зафиксированы повреждения здания больницы, спортивного заведения, торговых объектов, АЗС, частных жилых домов и автомобилей.

На местах ударов работали спасатели и другие экстренные службы, ликвидировавшие последствия обстрелов.

Напомним, утром 26 ноября российский беспилотник попал в многоэтажное здание в Новобаварском районе Харькова. Известно о двух погибших и трех пострадавших.