Повреждены больница, АЗС и жилые дома: последствия атаки на Харьков
В Харькове в результате российских ударов беспилотниками повреждены жилые дома, больница, спортивное заведение, торговые объекты и автозаправочная станция
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В частности, в Новобаварском районе в результате удара возник пожар в квартире 16-этажного жилого дома.
В Холодногорском районе города были зафиксированы повреждения здания больницы, спортивного заведения, торговых объектов, АЗС, частных жилых домов и автомобилей.
На местах ударов работали спасатели и другие экстренные службы, ликвидировавшие последствия обстрелов.
Напомним, утром 26 ноября российский беспилотник попал в многоэтажное здание в Новобаварском районе Харькова. Известно о двух погибших и трех пострадавших.
Россияне атаковали четыре района Днепропетровщины: повреждены АЗС, ТЦ и предприятиеВсе новости »
26 ноября 2026, 07:58В Харькове российский дрон попал в многоэтажку: погибли два человека
26 ноября 2026, 07:45Россияне атаковали Запорожье и область: 18 человек ранены, среди них трое детей
26 ноября 2026, 07:39
23 ноября 2026
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Как выживает город в Запорожской области, который более четырех лет находится на линии фронта
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
Россияне ударили по отделению почты в Донецкой области: есть погибшая и раненые
26 ноября 2026, 10:46Политическая некомпетентность как угроза национальной безопасности
26 ноября 2026, 10:27Правительство отсрочило требования к укрытиям для бизнеса: что изменится
26 ноября 2026, 10:20В Черниговской области спасатели ликвидировали пожары после российских атак
26 ноября 2026, 10:15На Буковине разоблачили незаконную продажу алкоголя и табака на 35 млн грн
26 ноября 2026, 09:55В Харькове в результате удара российского дрона погибли супруги
26 ноября 2026, 09:47Трамп и Рютте призвали Россию не распространять войну за пределы Украины
26 ноября 2026, 09:35Отказ Украине во вступлении в НАТО: цена ошибки 2008 года
26 ноября 2026, 09:14В Кривом Роге после российской атаки возникли проблемы с электроснабжением
26 ноября 2026, 09:05
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения