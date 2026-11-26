Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 26 ноября российский беспилотник попал в многоэтажное здание в Новобаварском районе Харькова

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В результате удара возник пожар в квартире на 15-м этаже.

Сейчас известно о двух погибших и трех пострадавших. Также есть информация о заблокированных под завалами людях.

На месте работают все экстренные службы. Идет ликвидация последствий удара.

Напомним, в результате российской атаки баллистическими ракетами на Киев в ночь на 26 ноября пострадали семь человек.