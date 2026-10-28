Атака на Харьков: среди пятерых раненых – 4-летний ребенок, вспыхнул пожар
Ночью российские войска атаковали Основанский район Харькова реактивным беспилотником. Ранены пять мирных жителей, среди которых – 4-летний ребенок
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Удар спровоцировал масштабный пожар площадью 2500 кв. м. Огонь охватил двухэтажный многоквартирный жилой дом, частный дом, хозяйственные постройки и производственные помещения.
Также повреждены соседние многоэтажки, гаражи и автомобили.
Спасатели ГСЧС совместно с полицией, медиками, волонтерами и коммунальными службами ликвидируют последствия атаки.
Работы продолжаются в условиях опасности повторных ударов.
Напомним, в течение 27 октября российские войска более 30 раз атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения.