Российские дроны ударили по Лозовой: из-под завалов деблокировали тело погибшего человека
Ночью российские войска атаковали ударными беспилотниками город Лозовая Харьковской области. В результате вражеского удара один человек погиб, трое пострадали
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Из-за обстрелов были повреждены и частично разрушены объекты жилищного сектора и железнодорожной инфраструктуры. На местах ударов возникли две очаги пожара.
Один из них произошел в двухэтажном многоквартирном доме. Там загорелась крыша на площади около 200 квадратных метров. Также были разрушены квартиры на втором этаже.
При ликвидации последствий атаки спасатели ГСЧС спасли женщину и деблокировали из-под завалов тело погибшего человека.
Последствия российского удара ликвидируют соответствующие службы.
Напомним, ночью 21 сентября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Запорожье. В результате вражеских ударов есть разрушения и пострадавшие.