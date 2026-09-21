Российские дроны ударили по Лозовой: из-под завалов деблокировали тело погибшего человека

Фото: ГСЧС Харьковщины

Ночью российские войска атаковали ударными беспилотниками город Лозовая Харьковской области. В результате вражеского удара один человек погиб, трое пострадали

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Из-за обстрелов были повреждены и частично разрушены объекты жилищного сектора и железнодорожной инфраструктуры. На местах ударов возникли две очаги пожара.

Один из них произошел в двухэтажном многоквартирном доме. Там загорелась крыша на площади около 200 квадратных метров. Также были разрушены квартиры на втором этаже.

При ликвидации последствий атаки спасатели ГСЧС спасли женщину и деблокировали из-под завалов тело погибшего человека.

Последствия российского удара ликвидируют соответствующие службы.

Напомним, ночью 21 сентября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Запорожье. В результате вражеских ударов есть разрушения и пострадавшие.