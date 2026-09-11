На Харківщині школярка танцювала під російську пісню з матами на тлі портретів загиблих військових
На Харківщині викрили школярку, яка веселилась на Алеї Слави. 12-річна дівчинка танцювала під російську музику біля портретів загиблих воїнів
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Правоохоронці у соцмережах побачили відео за участі 12-річної школярки. На кадрах дівчинка записувала відео на тлі портретів полеглих Захисників України, використовуючи російськомовну пісню з нецензурною лексикою.
Працівники поліції знайшли неповнолітню та провели бесіду з нею, а також із її батьками. На батьків склали адміністративний протокол.
"Поліція закликає батьків приділяти належну увагу вихованню дітей, цікавитися їхнім дозвіллям та нагадувати про необхідність дотримання норм суспільної поведінки, особливо у місцях пам’яті та вшанування полеглих Захисників України", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше на Тернопільщині поліцейські встановили учасниць відео, на якому троє неповнолітніх дівчат танцюють під російськомовну музику поблизу Алеї Героїв у центрі Монастириськ.