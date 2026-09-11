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11 вересня 2026, 21:55

На Харківщині школярка танцювала під російську пісню з матами на тлі портретів загиблих військових

11 вересня 2026, 21:55
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Фото з відкритих джерел
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На Харківщині викрили школярку, яка веселилась на Алеї Слави. 12-річна дівчинка танцювала під російську музику біля портретів загиблих воїнів

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці у соцмережах побачили відео за участі 12-річної школярки. На кадрах дівчинка записувала відео на тлі портретів полеглих Захисників України, використовуючи російськомовну пісню з нецензурною лексикою.

Працівники поліції знайшли неповнолітню та провели бесіду з нею, а також із її батьками. На батьків склали адміністративний протокол.

"Поліція закликає батьків приділяти належну увагу вихованню дітей, цікавитися їхнім дозвіллям та нагадувати про необхідність дотримання норм суспільної поведінки, особливо у місцях пам’яті та вшанування полеглих Захисників України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині поліцейські встановили учасниць відео, на якому троє неповнолітніх дівчат танцюють під російськомовну музику поблизу Алеї Героїв у центрі Монастириськ.

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