Россияне ударили по Днепру: в городе загорелся пожар
Днем 11 сентября россияне нанесли очередной удар по Днепру. Известно, что в городе загорелся пожар
Об этом сообщили в ОВА, передает RegioNews.
Днем россияне нанесли удар по Днепру. В результате обстрела произошел масштабный пожар. Предварительно пострадали три человека.
Напомним, ранее в результате атак по АЗС в Днепровском и Оболонском районах Киева пострадали пять человек.
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