Понад 150 дронів атакували Харківщину: п'ятеро людей постраждали

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

У селі Сахновщина поранень зазнали троє чоловіків віком 47, 25 та 50 років. У Малій Данилівці постраждав 69-річний чоловік, а в Златополі – 52-річний.

Харків російські війська атакували безпілотниками. Зокрема, удару зазнав Шевченківський район міста.

За добу російські війська застосували по Харківщині одну ракету, одну керовану авіабомбу, один БпЛА типу "Герань-2", три безпілотники типу "Молнія", три FPV-дрони та 149 БпЛА, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. У Харкові пошкоджено скління дитячого садка та два багатоквартирні будинки.

Також пошкодження зафіксували в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Берестинському районах. Серед пошкодженого – житлові будинки, електромережі, залізнична інфраструктура, магазин, цивільне підприємство, автомобілі, мікроавтобуси та сільськогосподарська техніка.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 806 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Відомо, що четверо людей отримали пораненн.