На Киевщине из-за вражеской атаки пострадали два человека
В результате утренней атаки РФ в Киевской области пострадали два человека. Повреждены гражданские объекты, автомобили и частный дом
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
По его словам, в Бориспольском районе мужчина получил осколочные ранения. Его госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Еще один человек пострадал утром в Обуховском районе. Женщина получила острую реакцию на стресс. Медицинскую помощь ему оказали на месте.
Также в Обуховском районе из-за атаки возник пожар в частном доме и поврежден автомобиль.
В Бориспольском районе повреждены складские помещения, административное здание, магазин и МАФы.
На местах работают все оперативные службы.
Напомним, в ночь на 3 сентября РФ атаковала Украину 163 ударными БпЛА типа Shahed, S8000 "Бандероль", Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.