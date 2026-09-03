На Киевщине из-за вражеской атаки пострадали два человека

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В результате утренней атаки РФ в Киевской области пострадали два человека. Повреждены гражданские объекты, автомобили и частный дом

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, в Бориспольском районе мужчина получил осколочные ранения. Его госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Еще один человек пострадал утром в Обуховском районе. Женщина получила острую реакцию на стресс. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

Также в Обуховском районе из-за атаки возник пожар в частном доме и поврежден автомобиль.

В Бориспольском районе повреждены складские помещения, административное здание, магазин и МАФы.

На местах работают все оперативные службы.

Напомним, в ночь на 3 сентября РФ атаковала Украину 163 ударными БпЛА типа Shahed, S8000 "Бандероль", Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.