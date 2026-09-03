Фото: ГСЧС

В ночь на 3 сентября российские войска дважды атаковали Хмельницкую область ударными беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Хмельницком обломки вражеского БпЛА упали на территорию предприятия – загорелся грузовик, поврежден склад. Обломочные ранения получил водитель авто, его госпитализировали.

В ходе повторной атаки пожар вспыхнул на территории еще одного предприятия области.

Подразделения ГСЧС ликвидировали пожары.

Напомним, в ночь на 3 сентября Одесса подверглась вражеской атаке. В результате удара пострадали 17 человек, среди них – трое детей.