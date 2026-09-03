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03 вересня 2026, 09:21

Росія атакувала 10 населених пунктів Харківщини: є постраждалі

03 вересня 2026, 09:21
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська обстріляли 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак постраждали люди

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

У селі Хотімля Старосалтівської громади поранення отримав 82-річний чоловік. У селищі Золочів постраждав 59-річний чоловік.

Ще двоє людей – 52-річний чоловік і 54-річна жінка – зазнали поранень унаслідок підриву автомобіля на невідомому пристрої в селі Прудянка Дергачівської громади.

Крім того, медики надали допомогу 48-річному чоловікові, який 1 вересня постраждав через обстріл у селі Замірці Дергачівської громади.

Для атак по Харківщині російські війська застосовували ракету, чотири БпЛА типу "Молнія", два FPV-дрони та 88 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

Внаслідок обстрілів пошкоджені цивільні об’єкти в кількох районах області. Зокрема, у Богодухівському районі пошкоджено дві адміністративні будівлі, нежитлову будівлю та медичний заклад.

У Куп’янському районі пошкоджено складську будівлю та чотири приватні будинки. У Харківському районі – приватний і житловий будинки та автомобіль.

Також пошкоджені вантажний автомобіль і залізнична інфраструктура в Лозівському районі, а в Чугуївському районі – приватний будинок.

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські війська завдали 957 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області, поранена одна людина. Надійшло 46 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

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