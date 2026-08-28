Росіяни атакували Зміїв на Харківщині: загинула 38-річна жінка, серед постраждалих – її донька

Фото: Прокуратура України

Увечері 27 серпня російські військові атакували місто Зміїв на Харківщині. Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, удар стався близько 20:25. Попередньо, росіяни застосували БпЛА "Герань-3".

Внаслідок атаки загинула 38-річна жінка. Її 10-річна донька та 61-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес.

Через удар у будинку виникла пожежа, внаслідок якої його було знищено. Ще щонайменше п’ять домоволодінь пошкоджено.

За фактом атаки, яка призвела до загибелі людини, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу – порушення законів та звичаїв війни.

За даними ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 16 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули; постраждали 13 людей, серед них – двоє дітей.

Нагадаємо, вдень 27 серпня російські війська завдали удару бойовим дроном по Основ'янському району Харкова. Повідомлялося про загибель 40-річного чоловіка.