23:55  27 серпня
Ціни на пальне рухнули: що відбувається на українських АЗС
00:35  28 серпня
Співачка MamaRika зізналась, чому її чоловіку з нею складно ужитись
07:50  28 серпня
На Львівщині службова собака знайшла тіло зниклого чоловіка
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2026, 08:36

Росіяни атакували Зміїв на Харківщині: загинула 38-річна жінка, серед постраждалих – її донька

28 серпня 2026, 08:36
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Увечері 27 серпня російські військові атакували місто Зміїв на Харківщині. Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, удар стався близько 20:25. Попередньо, росіяни застосували БпЛА "Герань-3".

Внаслідок атаки загинула 38-річна жінка. Її 10-річна донька та 61-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес.

Через удар у будинку виникла пожежа, внаслідок якої його було знищено. Ще щонайменше п’ять домоволодінь пошкоджено.

За фактом атаки, яка призвела до загибелі людини, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу – порушення законів та звичаїв війни.

За даними ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 16 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули; постраждали 13 людей, серед них – двоє дітей.

Нагадаємо, вдень 27 серпня російські війська завдали удару бойовим дроном по Основ'янському району Харкова. Повідомлялося про загибель 40-річного чоловіка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Харківська область БПЛА атака російська армія загибла приватний будинок
Наслідки обстрілу Ізюма: пошкоджені понад 30 будинків, дитсадок та ЛЕП, є поранені
28 серпня 2026, 08:37
Ворог знищив сортувальні центри "Нової пошти" у Сумах та на Київщині
28 серпня 2026, 08:20
Ранкові удари дронів по Херсону: загинув чоловік, ще троє людей поранені
28 серпня 2026, 07:58
Всі новини »
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
На Дніпропетровщині через обстріли пошкоджені будинки та підприємство, загинули дві людини
28 серпня 2026, 08:47
Наслідки обстрілу Ізюма: пошкоджені понад 30 будинків, дитсадок та ЛЕП, є поранені
28 серпня 2026, 08:37
Ворог знищив сортувальні центри "Нової пошти" у Сумах та на Київщині
28 серпня 2026, 08:20
Зливали позиції ЗСУ та коригували удари: у Краматорську затримали агентів ФСБ
28 серпня 2026, 08:12
Ранкові удари дронів по Херсону: загинув чоловік, ще троє людей поранені
28 серпня 2026, 07:58
На Львівщині службова собака знайшла тіло зниклого чоловіка
28 серпня 2026, 07:50
На Сумщині внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще 12 – поранені
28 серпня 2026, 07:45
Понад 800 ударів за добу: на Запоріжжі загинула жінка, шестеро людей поранені
28 серпня 2026, 07:38
Армія РФ втратила за добу в Україні 1630 військових
28 серпня 2026, 07:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »