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27 серпня 2026, 12:53

У Харкові дрон влучив у торговий центр: є загиблий і постраждалі

27 серпня 2026, 12:53
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Фото: соцмережі
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Російські війська вдень 27 серпня завдали удару бойовим дроном по Основ'янському району Харкова

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, наразі відомо про одного загиблого 40-річного чоловіка. Ще двоє людей постраждали.

Наразі проводиться евакуація людей.

На місці працюють усі есктрені служби.

Нагадаємо, 27 серпня російські війська також атакували Запоріжжя, завдавши удару по території одного з підприємств. Внаслідок ворожого обстрілу зазнали пошкоджень виробничі приміщення. На об'єкті спалахнула пожежа.

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війна Харків торговий центр загиблий постраждалі російська армія
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