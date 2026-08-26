Стрілянина на Північній Салтівці: поліція відкрила кримінальне провадження

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У Харкові поліція розпочала кримінальне провадження за фактом конфліктної ситуації, яка сталася 23 серпня близько 22:20 у Київському районі міста, на Північній Салтівці. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливе застосування зброї

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Напередодні в мережі поширили відео, на якому зафіксована конфліктна ситуація. Автори публікації стверджували, що під час інциденту пролунали постріли.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, осіб, які можуть бути до неї причетними, а також можливих свідків. У межах провадження проводять необхідні слідчі дії та перевіряють інформацію, поширену в соціальних мережах.

Поліція закликає очевидців події, а також людей, які мають фото чи відеозаписи інциденту, звернутися до правоохоронців і надати матеріали, які можуть допомогти розслідуванню.

Нагадаємо, що в Одесі судили чоловіка, який відкрив вогонь по двох військових. Це сталось, коли його зупинили для перевірки документів.