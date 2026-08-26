На Харківщині чоловік "грав роль" прокурора

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Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

34-річний чоловік звернувся до поліції. Він розповів про конфлікт з охоронцем пляжу у селищі Безлюдівка. Охоронець розповів, що чоловік представлявся працівником прокуратури, на підтвердження цього він показував посвідчення.

Правоохоронці наступного дня зупинили чоловіка, але вже за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів він знову показав підроблене посвідчення співробітника Офісу Генерального прокурора України. Тепер він отримав підозру. Йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили аферистів, які пропонували людям послуги "ясновидців" та "цілителів". Вони "виліковували та знімали порчі", заробляючи на довірливих людях.