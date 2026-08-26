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26 серпня 2026, 09:28

23 постраждалих, серед них двоє дітей: росіяни атакували Харківщину

26 серпня 2026, 09:28
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 17 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 23 людини, серед них – двоє дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, найбільше постраждалих зафіксували в Ізюмі – там травмувалися 14 людей, зокрема дівчата віком 11 та 16 років.

У Харкові поранення отримав 50-річний чоловік. Ще троє людей – жінки 43 та 80 років і 36-річний чоловік – зазнали гострої реакції на стрес.

Також унаслідок атак постраждали троє чоловіків віком 45, 54 та 79 років у селі Водяне Вільхуватської громади, 53-річний житель Дергачів та 55-річний чоловік, який зазнав поранень на трасі між Дергачами та Золочевом.

У Харкові російські безпілотники атакували Основ’янський та Холодногірський райони.

Загалом по області ворог застосував різні види озброєння: дві ракети, три БпЛА типу "Молнія", дев'ять FPV-дронів та 57 безпілотників, тип яких наразі встановлюється.

Унаслідок обстрілів пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури

У Харкові пошкоджено цивільне підприємство, шість приватних будинків, п’ять автомобілів та ангар.

У Богодухівському районі пошкоджено автозаправну станцію, електромережі, приватний будинок і магазин у Золочеві.

Найбільше руйнувань зафіксовано в Ізюмському районі. В Ізюмі пошкоджено багатоквартирний та 93 приватні будинки, п’ять господарських споруд, два гаражі та два автомобілі. У селі Петрівське пошкоджено два склади, три комбайни, трактор та автомобіль.

У Харківському районі пошкоджені приватний будинок у Слатиному та автомобіль у Дергачах. У Лозівському районі зазнали пошкоджень адміністративна будівля в Берестовому та поле соняшника в Новоукраїнці. У Чугуївському районі пошкоджено господарську споруду.

Нагадаємо, в ніч на 26 серпня РФ атакувала Україну 162 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 3 локаціях.

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