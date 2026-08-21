Двоє загиблих і дев'ятеро постраждалих: РФ атакувала Харків та область

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та восьми населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще дев'ятеро постраждали

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у селі Леб’яже Пролісненської громади загинули дві жінки віком 66 та 73 років. Ще дві жінки, 41 та 73 років, отримали поранення.

У Харкові поранень зазнала 43-річна жінка, а 65-річна мешканка отримала гостру реакцію на стрес.

У селі Садове Близнюківської громади гостру реакцію на стрес отримали троє жінок віком 79, 47 та 62 років. У Золочеві аналогічні симптоми зафіксували у 71-річної жінки та 74-річного чоловіка.

Також медики надали допомогу 35-річній жінці, яка дістала поранення 11 серпня в Ізюмі, а також 53-річному чоловікові та 55-річній жінці, пораненим 19 серпня у Стецьківці Великобурлуцької громади.

Російські війська атакували Київський район Харкова безпілотниками. Загалом по області зафіксували застосування двох БпЛА типу "Молнія", шести FPV-дронів та 54 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру в різних районах області.

Зокрема, у Харкові пошкоджено автомобіль. У Богодухівському районі пошкоджено комбайн, знищено 10 гектарів пшениці, а також пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди та електромережі.

У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок. В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок та дошкільний заклад.

У Харківському районі внаслідок обстрілів пошкоджено банк, магазин та аптеку. У Лозівському районі пошкоджено два приватні будинки.

Найбільше руйнувань зафіксовано в Леб'яжому Чугуївського району – там пошкоджено 28 приватних будинків, три господарчі споруди та 11 автомобілів.

Нагадаємо, на Херсонщині через ворожі атаки одна людина загинула, ще 23 – постраждали. Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 36 населених пунктів області.