РФ атакувала село на Харківщині шістьма дронами: загинули дві жінки

Фото: Харківська ОВА

У ніч на 21 серпня російські війська атакували село Леб'яже Чугуївського району Харківської області шістьма безпілотниками

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок масованого удару загинули дві жінки – 73 та 66 років. Їхні тіла деблокували під час рятувальних робіт.

Ще дві жінки, 41 та 73 років, отримали поранення. Медики надали постраждалим необхідну допомогу.

Внаслідок атаки загорілися п'ять приватних житлових будинків. Три будинки знищено, ще 20 приватних осель та три господарчі споруди пошкоджено.

"Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин окупантів, на місцях також чергують бригади екстреної медичної допомоги", – написав Синєгубов.

Нагадаємо, російська армія протягом 20 серпня атакувала населені пункти Херсонщини авіацією, ствольною та реактивною артилерією, а також безпілотниками різних типів. Було відомо про 17 поранених цивільних.