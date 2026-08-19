14:59  19 серпня
У Києві чоловік погрожував велосипедисту гранатою через дорожній конфлікт
10:49  19 серпня
На Одещині на недобудові загинув 14-річний хлопець: йому на голову впала цеглина
07:25  19 серпня
На Львівщині троє підлітків впали з 15-метрової висоти: один загинув
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2026, 19:31

На Харківщині засудили жінку, яка виготовила вибухівку для вбивства нацгвардійця та підлітка

19 серпня 2026, 19:31
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

У Харкові суд засудив 30-річну жінку до 12 років позбавлення волі за виготовлення вибухового пристрою на замовлення представника РФ

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Внаслідок підриву загинули 15-річний підліток та військовослужбовець Національної гвардії України.

Прокурори довели, що у січні 2025 року жінка через Telegram почала спілкуватися з представником Росії, який доручив їй виготовити саморобний вибуховий пристрій.

За його інструкціями харків’янка придбала необхідні компоненти та спорядила вибухівку детонатором і металевими гайками для посилення ураження. Пристрій обладнали двома мобільними телефонами: один використовувався для дистанційної детонації, інший — для відеоспостереження та контролю за переміщенням.

Готову вибухівку жінка поклала у спортивну сумку та передала 15-річному підлітку, якого також завербували представники РФ. Він мав доставити "посилку" військовослужбовцю, представившись кур’єром.

За вказівками російського куратора підліток доставив сумку до села у Чугуївському районі Харківщини та зустрівся з військовослужбовцем Нацгвардії. У цей момент вибухівку дистанційно привели в дію.

Унаслідок вибуху обидва отримали осколкові поранення та вибухові травми, від яких загинули на місці.

Після цього жінка погодилася виготовити ще один вибуховий пристрій. Вона придбала необхідні компоненти та виготовила електродетонатор, однак завершити підготовку не встигла. 19 лютого 2025 року її затримали правоохоронці.

Під час обшуку в її помешканні вилучили залишки хімічних речовин, кухонні ваги зі слідами вибухових компонентів та додаткові засоби ініціювання.

Суд визнав жінку винною у пособництві у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людей, незаконному виготовленні вибухового пристрою за попередньою змовою групою осіб, а також його незаконному зберіганні та передачі.

За сукупністю злочинів їй призначили 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що СБУ запобігла серії терактів на Одещині. В Ізмаїлі затримали 27-річну мешканку Житомирщини, яка на замовлення російських спецслужб готувала підриви автомобілів Сил оборони поблизу адміністративних будівель військових і правоохоронців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд убивство Харківська область вибухівка
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Суд у Рівному обрав запобіжний захід зухвалому грабіжнику
19 серпня 2026, 19:51
У Дніпрі викрили ділка, який продавав підроблені посвідчення УБД
19 серпня 2026, 18:53
Смертельна ДТП на зупинці в Києві: водію легковика офіційно оголосили підозру
19 серпня 2026, 18:30
Психологічний терор удома: на Харківщині матір знущалася над власною донькою
19 серпня 2026, 18:12
В Україні нові правила для водіїв: що потрібно знати
19 серпня 2026, 17:55
Ворожа атака на Житомир: реактивні дрони окупантів поцілили в будівлю Нацполіції
19 серпня 2026, 17:50
Підозрюється у хабарництві: суд зняв з посади керівника Миколаївського обласного ТЦК
19 серпня 2026, 17:36
Потрощене житло та згорілі машини: окупанти масовано атакували Херсон дронами
19 серпня 2026, 17:20
Кривавий конфлікт у Харкові: чоловік схопився за ніж під час сварки та порізав опонента
19 серпня 2026, 16:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Віктор Ягун
Всі блоги »