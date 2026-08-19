На Харківщині засудили жінку, яка виготовила вибухівку для вбивства нацгвардійця та підлітка

Фото: Офіс Генерального прокурора

У Харкові суд засудив 30-річну жінку до 12 років позбавлення волі за виготовлення вибухового пристрою на замовлення представника РФ

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Внаслідок підриву загинули 15-річний підліток та військовослужбовець Національної гвардії України.

Прокурори довели, що у січні 2025 року жінка через Telegram почала спілкуватися з представником Росії, який доручив їй виготовити саморобний вибуховий пристрій.

За його інструкціями харків’янка придбала необхідні компоненти та спорядила вибухівку детонатором і металевими гайками для посилення ураження. Пристрій обладнали двома мобільними телефонами: один використовувався для дистанційної детонації, інший — для відеоспостереження та контролю за переміщенням.

Готову вибухівку жінка поклала у спортивну сумку та передала 15-річному підлітку, якого також завербували представники РФ. Він мав доставити "посилку" військовослужбовцю, представившись кур’єром.

За вказівками російського куратора підліток доставив сумку до села у Чугуївському районі Харківщини та зустрівся з військовослужбовцем Нацгвардії. У цей момент вибухівку дистанційно привели в дію.

Унаслідок вибуху обидва отримали осколкові поранення та вибухові травми, від яких загинули на місці.

Після цього жінка погодилася виготовити ще один вибуховий пристрій. Вона придбала необхідні компоненти та виготовила електродетонатор, однак завершити підготовку не встигла. 19 лютого 2025 року її затримали правоохоронці.

Під час обшуку в її помешканні вилучили залишки хімічних речовин, кухонні ваги зі слідами вибухових компонентів та додаткові засоби ініціювання.

Суд визнав жінку винною у пособництві у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людей, незаконному виготовленні вибухового пристрою за попередньою змовою групою осіб, а також його незаконному зберіганні та передачі.

За сукупністю злочинів їй призначили 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що СБУ запобігла серії терактів на Одещині. В Ізмаїлі затримали 27-річну мешканку Житомирщини, яка на замовлення російських спецслужб готувала підриви автомобілів Сил оборони поблизу адміністративних будівель військових і правоохоронців.