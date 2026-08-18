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18 серпня 2026, 15:48

На Харківщині судитимуть організаторів масштабного виробництва акцизних марок

18 серпня 2026, 15:48
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Фото: поліція Харківської області
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На Харківщині правоохоронці завершили досудове розслідування щодо трьох людей, яких обвинувачують в організації масштабного виробництва та збуту підроблених марок акцизного податку. Обвинувальний акт скерували до суду

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними поліції, група виготовляла фальсифіковані акцизні марки та продавала їх, зокрема, знайомим, які використовували підробки для легалізації алкогольної продукції.

Під час 12 санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили майже 5 мільйонів підроблених акцизних марок із голографічними елементами. За зовнішніми ознаками вони майже не відрізнялися від справжніх.

Також поліцейські вилучили комп’ютерну та друкарську техніку, пристрої для нарізання паперу, пакувальне обладнання, техніку для нанесення голографічних елементів та інші засоби, які могли використовувати для виготовлення фальсифікованої продукції.

Трьом фігурантам — громадянину України та двом громадянам Туреччини — повідомили про підозру за частиною 3 статті 199 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі обвинувальний акт складено та вручено учасникам кримінального провадження. Матеріали справи передали до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що на Волині викрили чоловіка, який облаштував виробництво алкоголю в підвалі. Тепер він отримав підозру.

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