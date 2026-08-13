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13 серпня 2026, 19:30

На Харківщині заарештували підозрюваного у розбещенні 12-річної дівчинки

13 серпня 2026, 19:30
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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В Ізюмському районі Харківської області правоохоронці затримали 47-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні малолітньої дитини. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

Про це повідомили в Ізюмській окружній прокуратурі Харківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, злочин стався 8 серпня 2026 року в одному з населених пунктів району. Підозрюваний тимчасово проживав у тому ж багатоквартирному будинку, що й 12-річна дівчинка: вона мешкала на першому поверсі, а чоловік — поверхом вище.

У прокуратурі зазначають, що дитина має особливості розвитку через перенесені в дитинстві онкологічне захворювання та інсульт, тому перебувала під постійним наглядом дорослих.

Того дня дівчинка вийшла з квартири лише на кілька хвилин. Біля під’їзду вона зустріла сусіда, який повідомив, що робить ремонт у своїй квартирі, та запропонував його показати. Слідство вважає, що чоловік скористався довірою та безпорадним станом дитини, заманив її до помешкання та вчинив розпусні дії.

Злочин, за інформацією правоохоронців, не було доведено до подальших дій завдяки втручанню батька. Чоловік занепокоївся через тривалу відсутність доньки, почав телефонувати їй та шукати.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру у розбещенні малолітньої особи. Суд постановив взяти чоловіка під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, що ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки ч. 3 ст. 152 КК України.

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