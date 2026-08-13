Окупанти вдарили по Ізюму, є поранені та постраждалі серед цивільних

Фото: ДСНС

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews .

За попередніми даними, дві жінки віком 68 і 66 років отримали вибухові поранення. Їх госпіталізували до медичного закладу, де медики надають необхідну допомогу.

Ще дві жінки — 45 та 79 років — зазнали гострої реакції на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці події.

Унаслідок влучання виникла пожежа у приватному будинку, господарчій споруді та автомобілі. Також пошкоджено щонайменше три приватні житлові будинки.

На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки російської атаки та уточнюють масштаби руйнувань.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Харкову та 14 населених пунктах Харківської області.