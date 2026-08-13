У Харкові викрили канал нелегальної зброї

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У Харкові викрили місцевого жителя. 33-річний чоловік влаштував бізнес на нелегальній зброї

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали 33-річного жителя Харкова. У ньго знайшли автомат "АК-12", 3 автомати "АК-74", 5 корпусів ручних осколкових гранат і різного типу підривачі. Все направлено на проведення експертиз.

Наразі чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 250 000 гривень. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили та припинили діяльність трьох каналів незаконного збуту бойової зброї на території регіону. У ході спецоперацій затримали трьох зловмисників. Усю вилучену зброю направили на експертне дослідження.