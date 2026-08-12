Росіяни атакували Харківщину: 13 людей постраждали, серед них підліток

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та дев'яти населених пунктах Харківської області

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 13 людей, серед них 15-річний хлопець.

У Ізюмі поранень зазнали чоловіки віком 34 та 60 років і 37-річна жінка. У Харкові дві жінки – 73 та 45 років – отримали гостру реакцію на стрес.

У селищі Шевченкове постраждали 65-річна жінка та 75-річний чоловік. У Пісочині поранення отримали троє чоловіків віком 55, 43 та 18 років. У Великому Бурлуку поранено 70-річного чоловіка.

Ще один постраждалий – 15-річний хлопець, який зазнав поранень на трасі поблизу Іванчуківки Куньєвської громади. У селі Бахтин Борівської громади поранено 60-річного чоловіка.

Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмета в Цапівці Золочівської громади постраждав 50-річний чоловік. Медики також надали допомогу 65-річній жінці, яка дістала поранення 5 серпня у Пісках-Радьківських.

Російські війська, зокрема, атакували БпЛА Салтівський район Харкова. Загалом по області ворог застосував 2 ракети, 2 РСЗВ, 1 БпЛА "Герань-2", 2 БпЛА "Молнія", 6 FPV-дронів та 46 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області:

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та автомобіль.

У Куп'янському районі – адмінбудівлі, нежитлові будівлі та торговельні павільйони.

В Ізюмському районі пошкоджено мотоцикл.

У Харківському районі зазнали пошкоджень вантажні автомобілі та причіп.в

У Лозівському районі – складське приміщення та трактор.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 1011 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще дев'ять отримали поранення.