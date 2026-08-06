Удар РФ по станції в Лозовій: є загиблі та поранені залізничники

Фото: "Укрзалізниця"

Російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі Харківської області. Під ворожою атакою опинилася станція Лозова

Про це повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

За попередньою інформацією, внаслідок удару загинули та дістали поранення працівники залізниці. В Укрзалізниці висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

Унаслідок атаки пошкоджено будівлю вокзалу, контактну мережу та рухомий склад. На місці працюють аварійні служби Укрзалізниці та рятувальники.

Через обстріл рух поїздів до станції Лозова та зі станції Лозова тимчасово призупинено. Пасажирів, які прямують до станції, закликали стежити за індивідуальними повідомленнями в застосунку.

В Укрзалізниці повідомили, що на станції були облаштовані укриття. Перед ударом оголосили підвищену небезпеку та передали команду терміново перейти в укриття. Наразі триває з'ясування всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, в четвер, 6 серпня, російські війська атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. Було відомо, що загинули двоє чоловіків. Ще восьмеро людей постраждали – серед них п’ятеро чоловіків і троє жінок.