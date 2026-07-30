Фото: ГСЧС

Оккупанты нанесли очередные удары по гражданской инфраструктуре и жилому сектору Сумской области

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров и ГСЧС, передает RegioNews.

Россияне двумя реактивными БПЛА ударили по центральной части Роменской громады. В результате атаки повреждены нежилые здания. Ранения получили две женщины – их госпитализировали. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. На месте попаданий продолжаются обследование и ликвидация последствий.

В Березовской громаде российский удар пришелся по частному сектору, где ранены два человека. На месте прилета вспыхнул масштабный пожар – спасатели ликвидировали его.

Напомним, 30 июля около 10:30 российские войска нанесли удар тремя КАБами по Херсону. Повреждена промзона и больница, погиб мужчина.