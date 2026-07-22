У Харкові підліток випав з вікна багатоповерхівки та загинув

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась 22 липня. Поліції повідомили, що неповнолітній випав з вікна 12-го поверху багатоповерхівки. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці. Відомо, що на момент трагедії підліток був удома сам.

"За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі тривають необхідні слідчі дії, встановлюються всі обставини трагічного випадку", - кажуть у поліції.

Нагадаємо, раніше у Салтівському районі Харкова. З вікна квартири на п'ятому поверсі випала трирічна дитина. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці.