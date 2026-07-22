Похитил ключи из сумки и поехал на "Mercedes": в Самаре будут судить мужчину за кражу

Фото: полиция Днепропетровской области

В городе Самар на Днепропетровщине будут судить 43-летнего жителя Днепра, обвиняемого в незаконном завладении автомобилем знакомого

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего мужчины, похитившего знакомого Mercedes-Benz.

Следствием установлено,что 14 июня около 10:00 фигурант, находясь в месте временного проживания, где он жил вместе с потерпевшим, угнал из его сумки ключи-брелок от автомобиля. В дальнейшем мужчина открыл дверь, завел двигатель и уехал на автомобиле в направлении Днепра.

В ходе первоочередных следственно-оперативных мероприятий оперативники криминальной полиции Самаровского районного отдела полиции установили и разоблачили мужчину, причастного к незаконному завладению транспортным средством в селе Орловщина и разыскали автомобиль.

Злоумышленником оказался 43-летний житель города Днепра.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 289 УК Украины.

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Днепре суд вынес приговор мужчине, который, работая на предприятии, угнал из складского помещения работодателя 1 миллион гривен.