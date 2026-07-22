Во Львове мужчина выбросил собаку из окна

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Местные жители сообщили полиции, что на улице Шота Руставели хозяин якобы выбросил из окна собаку породы Малинуа. В каком состоянии животное - не уточняется.

"По факту следователи Львовского районного управления полиции №1, при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры, начали уголовное по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного", - говорят в полиции.