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22 июля 2026, 17:45

В Днепре разоблачили мошенника, завладевшего чужим велосипедом и заложившего его в ломбард

22 июля 2026, 17:45
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Днепре правоохранители сообщили о подозрении 23-летнему мужчине, который, по данным следствия, мошенническим способом завладел велосипедом прохожего

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Под предлогом короткой поездки фигурант попросил у малознакомого мужчины велосипед, но, воспользовавшись доверием, уехал и не вернул его.

Событие произошло в конце апреля на улице Мониторной в Новокодакском районе. Злоумышленник ввел владельца в заблуждение, сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении. Имущество потерпевшего подозреваемый сдал в ломбард.

Оперативники криминальной полиции установили причастного к преступлению мужчину. Им оказался 23-летний днепрянин. Мужчина уже судим за имущественное преступление.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что следователи Днепра сообщили о подозрении горожанину, совершившему серию имущественных преступлений. Подозреваемый дважды проникал в продуктовые магазины в Новокодаком районе города, откуда похищал имущество и товар.

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