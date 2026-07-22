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22 июля 2026, 18:59

Почти полмиллиона убытков на свете: в Кировоградской области будут судить эксдиректора больницы

22 июля 2026, 18:59
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Фото: Кировоградская областная прокуратура
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Прокуроры Кропивницкой окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора одного из медицинских учреждений Кропивницкого

Об этом сообщает Кропивницкая окружная прокуратура, передает RegioNews.

Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что, по версии следствия, нанесло государству значительный ущерб.

По данным следствия, в начале 2021 года больница провела открытые торги на закупку почти 732 тысяч кВтч электроэнергии. Победитель предложил лучшую цену, после чего стороны заключили договор на сумму более 1,46 млн. гривен.

Впрочем, уже после подписания договора его условия начали менять. Следствие считает, что руководитель медучреждения без законных оснований согласовал ряд дополнительных соглашений, по которым постепенно увеличивалась стоимость электроэнергии. При этом больница получала меньший объем электроэнергии, но платила за нее подороже.

Прокуратура отмечает, что закон разрешает изменять цену по договорам публичных закупок только при наличии документально подтвержденных оснований. По мнению стороны обвинения, в этом случае таких оснований не было.

В результате, по заключению судебно-экономической экспертизы, коммунальному медицинскому учреждению была нанесена 471 тысяча гривен ущерба.

Досудебное расследование проводили следователи Кропивницкого районного управления полиции.

Напомним, что должностному лицу одного из украинских университетов сообщили о подозрении в служебной халатности из-за закупки проекционного оборудования для сцены учебного театра по завышенной стоимости.

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