Росіяни атакували Харківщину: троє людей загинули, ще 11 постраждали

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів троє людей загинули, ще 11 отримали поранення, серед них – двоє дітей.

У селі Руська Лозова Дергачівської громади загинули дві жінки віком 50 та 51 рік, ще один 54-річний чоловік зазнав поранень. У селі Безруки цієї ж громади поранення отримав 37-річний чоловік, а ще троє людей, серед них 10-річний хлопчик, мали гостру реакцію на стрес.

У Золочеві постраждали 60-річний чоловік, 45-річна жінка та 12-річний хлопчик. У селі Рай-Оленівка Пісочинської громади загинула 66-річна жінка, ще одна місцева мешканка отримала гостру реакцію на стрес. У селищі Шевченкове поранено 68-річну жінку, ще один чоловік отримав гостру реакцію на стрес.

Також медики надали допомогу 59-річній жінці, яка постраждала 20 липня в селі Манцівка Великобурлуцької громади, та 85-річній мешканці Ізюма, яка була поранена того ж дня.

За даними обласної влади, російські війська застосували по Харківщині керовану авіабомбу, безпілотники типу "Герань-2", "Молнія", FPV-дрони та інші БпЛА.

Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах області. Зокрема, у Богодухівському районі зазнали пошкоджень будинки культури, приватні будинки, будівля комунального підприємства, автомобілі та сільськогосподарська техніка.

У Куп’янському районі пошкоджено приватні будинки, автомобілі та гараж. В Ізюмському районі постраждав склад, у Харківському – житлові будинки та автомобіль. У Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру та електромережі.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська здійснили масовані атаки на Запоріжжя та населені пункти Запорізької області. Окупанти завдали 979 ударів. зЗагинули троє людей, ще 24 отримали поранення.