Забирали документи, телефони та гроші: у Харкові викрили псевдореабілітаційні центри

Фото: Прокуратура України

У Харкові викрили два псевдореабілітаційні центри, де людей із залежностями незаконно утримували, ізолювали та змушували працювати безкоштовно

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що під час обшуків у двох приватних будинках у Слобідському та Салтівському районах правоохоронці виявили людей, яких утримували проти їхньої волі.

Слідство встановило, що мережа діяла близько п'яти років під виглядом благодійної організації, яка нібито допомагала людям позбутися залежностей. У кожному з будинків одночасно перебували від 20 до 60 осіб.

Нових "пацієнтів" шукали серед людей із залежностями та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Родичам обіцяли лікування та реабілітацію, за які щомісяця вимагали від 5 до 25 тисяч гривень.

За даними слідства, фактично жодної медичної чи психологічної допомоги людям не надавали. У них забирали документи, мобільні телефони та гроші. Приміщення були заґратовані та зачинені, а самих утримуваних змушували працювати й вивчати релігійні тексти. За непокору їм погрожували та чинили психологічний тиск.

Правоохоронці встановили, що організатор керував діяльністю мережі, двоє його спільників контролювали утримуваних, а ще троє колишніх "пацієнтів" виконували функції наглядачів.

Шістьом підозрюваним інкримінують незаконне позбавлення волі двох або більше осіб, вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Прокуратура проситиме суд обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох учасників організованої групи, які створили мережу незаконних "реабілітаційних центрів" у Жовтих Водах та Шахтарському. Три заклади працювали з 2023 року без необхідних ліцензій та дозволів на медичну або реабілітаційну діяльність.