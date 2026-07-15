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15 июля 2026, 19:59

В Херсонской области задержали дельцов, которые зарабатывали на психотропах

15 июля 2026, 19:59
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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Правоохранители сообщили о подозрении двум жителям Бериславского района. Им инкриминируют незаконное приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенные повторно

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчины наладили сбыт наркотических средств и психотропных веществ, используя личные контакты с покупателями и безналичные переводы средств.

Один из подозреваемых — 44-летний мужчина, в отношении которого уже продолжалось уголовное производство за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, не прекратил противоправную деятельность. Он продолжил сбывать каннабис, получая оплату на банковские карты, а наркотическое средство передавал во время личных встреч.

Другой фигурант, 35-летний мужчина, сначала сбывал каннабис, а впоследствии — особо опасное психотропное вещество PVP.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность обоих подозреваемых в ходе проведения комплекса следственных (розыскных) действий.

Во время санкционированных обысков было изъято растительное вещество, похожее на каннабис, а также предмет, похожий на боеприпас. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

В ходе досудебного расследования суд взял обоих мужчин под стражу. В то же время определена альтернатива в виде залога: 166 тыс. грн для 35-летнего подозреваемого и 266 240 грн — для 44-летнего.

Напомним, что в Днепре правоохранители разоблачили деятельность двух организованных наркогруппировок, которые наладили сбыт кокаина, метамфетамина, каннабиса, гашиша и психотропов. Ежемесячная прибыль от незаконной деятельности достигала около 5 миллионов гривен.

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