Баллистический удар по Одесской области: двое погибших и более десятка раненых

Фото: ГСЧС

Российские войска 1 июля нанесли баллистический удар по Одесской области. Два человека погибли, еще 13 – пострадали

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews .

"Сегодня днем враг нанес баллистический удар по Одесщине. По предварительным данным, два человека погибли, еще 13 пострадали, из них 11 - госпитализированы", - написал он.

Зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий, там возник пожар, который уже ликвидирован.

На месте работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Киевскому району Харькова . Боеприпас попал в частный жилой дом.