Баллистический удар по Одесской области: двое погибших и более десятка раненых
Российские войска 1 июля нанесли баллистический удар по Одесской области. Два человека погибли, еще 13 – пострадали
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews .
"Сегодня днем враг нанес баллистический удар по Одесщине. По предварительным данным, два человека погибли, еще 13 пострадали, из них 11 - госпитализированы", - написал он.
Зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий, там возник пожар, который уже ликвидирован.
На месте работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Киевскому району Харькова . Боеприпас попал в частный жилой дом.
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
В Харьковской области полиция разоблачила три схемы сбыта контрафактного табака и алкоголя
01 июля 2026, 19:24Сумщина расширяет перечень территорий боевых действий
01 июля 2026, 18:59Террор Никопольщины: трем генералам армии РФ инкриминируют новые эпизоды преступлений против гражданских
01 июля 2026, 18:34В Киеве по улице Николая Кравченко перекрыли движение транспорта
01 июля 2026, 18:17Удар КАБ по Харькову: погиб подросток, количество пострадавших выросло до 29 человек
01 июля 2026, 17:56В Хмельницкой области будут судить мужчину, который систематически насиловал малолетнюю падчерицу
01 июля 2026, 17:24На Буковине адвокат вместе с сообщниками организовал "гуманитарную" схему по авто на 4,2 млн грн
01 июля 2026, 16:59Миллионы на военных и пропавших без вести: в полиции раскрыли детали мошеннических схем против защитников
01 июля 2026, 16:50Убытки на 2,5 млн грн: трем таможенникам сообщили о подозрении из-за сделок с импортом техники
01 июля 2026, 16:47
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все блоги »