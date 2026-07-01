На Буковине адвокат вместе с сообщниками организовал "гуманитарную" схему по авто на 4,2 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

На Буковине правоохранители разоблачили незаконный ввоз автомобилей из-за границы под видом гуманитарной помощи

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, 34-летний адвокат и двое его подельников в течение июля-декабря 2025 года завезли в Украину 8 транспортных средств - внедорожники, микроавтобусы и грузовики общей стоимостью более 4,2 млн. грн.

Чтобы избежать уплаты таможенных платежей, они создали три благотворительных фонда и оформили их на знакомых.

Именно через эти фонды автомобили ввозили как якобы гуманитарную помощь.

После пересечения границы машины передавали третьим лицам – для личного пользования или ведения хозяйственной деятельности.

Всем троим предъявлено подозрение. Суд назначил им меру пресечения в виде залога — более 260 тыс. грн с каждого.

Санкция статьи предусматривает до 11 лет лишения свободы.

Напомним, что прокуроры Черновицкой областной прокуратуры совместно с Нацполицией установили организаторов серии заказных поджогов объектов предпринимательской деятельности в Берлине.