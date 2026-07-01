Убытки на 2,5 млн грн: трем таможенникам сообщили о подозрении из-за сделок с импортом техники

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранительные органы сообщили о предъявлении подозрения трем должностным лицам таможенного органа по факту злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия для государственных интересов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в течение 2021 подозреваемые осуществляли таможенное оформление импортной специальной техники в интересах коммерческого предприятия.

Должностные лица не обеспечили надлежащую проверку сведений, указанных в таможенных декларациях, в частности в отношении происхождения товаров, года изготовления и таможенной стоимости.

Несмотря на автоматически сформировавшиеся системой управления рисками сообщения о необходимости проведения дополнительных проверок, они не выполнили предусмотренные законом таможенные формальности и завершили оформление товаров с использованием недостоверных данных.

В результате таких действий предприятие не оплатило таможенные платежи в полном объеме. В Государственный бюджет Украины не поступило почти 2,5 млн. грн. обязательных платежей.

Напомним, что правоохранители разоблачили чиновника одного из постов таможни во Львовской области . Известно, что он требовал от компаний-импортеров взятки за беспрепятственный ввоз авто в Украину.