12:47  01 липня
У столичному Гідропарку з води витягнули тіло людини
09:46  01 липня
Смертельна ДТП у Києві: 21-річний водій BMW був без прав і відмовився надавати свідчення
07:49  01 липня
У Кропивницькому пенсіонер підпалив себе у відділенні банку
UA | RU
UA | RU
01 липня 2026, 16:23

Трагедії на водоймах Харківщини: за добу загинули двоє чоловіків

01 липня 2026, 16:23
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Харківської області
Читайте также
на русском языке

За добу на водоймах Харківщини сталися два трагічні випадки, внаслідок яких загинули чоловіки. За обома фактами слідчі розпочали досудові розслідування та встановлюють усі обставини подій

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

30 червня близько 16:00 на пляжі в селищі Безлюдівка під час купання у водоймі стався нещасний випадок.

За попередніми даними, група молодих людей відпочивала біля водойми.

19-річний хлопець, перебуваючи у воді на відстані кількох метрів від берега, раптово пішов під воду та не зміг самостійно виринути. Друзі намагалися знайти його та покликали на допомогу, після чого звернулися до служби "112”. Близько 17:20 рятувальники дістали потерпілого з води без ознак життя. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Того ж дня до поліції надійшло повідомлення про подію на центральному пляжі Основ’янського озера. Попередньо встановлено, що чоловік 1961 року народження під час святкування сімейного заходу зайшов у водойму, після чого через деякий час зник з поля зору присутніх. Згодом його виявили у водоймі без ознак життя.

На місцях працювали слідчо-оперативні групи підрозділів поліції. За обома фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини подій, тривають слідчі дії.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними під час відпочинку біля водойм:

  • вибирайте безпечні зони: купайтеся лише у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях;
  • уникайте невідомого дна: не пірнайте у незнайомих місцях;
  • тверезий відпочинок: не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
  • оцінюйте власні сили: не запливайте далеко від берега та реально оцінюйте свої фізичні можливості;
  • захисне спорядження: під час користування човнами та іншими плавзасобами обов’язково одягайте рятувальні жилети;
  • постійний контроль за дітьми: не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм.

Нагадаємо, що у Чортківському районі на Тернопільщині під час купання в річці Дністер загинув 19-річний місцевий житель.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область поліція водойма
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Удар КАБ по Харкову: загинув підліток, кількість постраждалих зросла до 29 осіб
01 липня 2026, 17:56
Балістичний удар по Одещині: двоє загиблих та понад десяток поранених
01 липня 2026, 17:34
На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який систематично ґвалтував малолітню падчерку
01 липня 2026, 17:24
На Буковині адвокат разом зі спільниками організував "гуманітарну" схему з авто на 4,2 млн грн
01 липня 2026, 16:59
Мільйони на військових та зниклих безвісти: у поліції розкрили деталі шахрайських схем проти захисників
01 липня 2026, 16:50
Збитки на 2,5 млн грн: трьом митникам повідомили про підозру через оборудки з імпортом техніки
01 липня 2026, 16:47
Удар по Харкову: Російський КАБ влучив у житловий будинок, є постраждалі
01 липня 2026, 15:59
Головком Сирський вперше прокоментував конфлікт із Федоровим
01 липня 2026, 15:50
Львівщина потерпає від вогню: рятувальники гасять сміттєзвалище та сім осередків пожеж
01 липня 2026, 15:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віталій Портніков
Геннадій Друзенко
Всі блоги »