Трагедії на водоймах Харківщини: за добу загинули двоє чоловіків

Фото: поліція Харківської області

За добу на водоймах Харківщини сталися два трагічні випадки, внаслідок яких загинули чоловіки. За обома фактами слідчі розпочали досудові розслідування та встановлюють усі обставини подій

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

30 червня близько 16:00 на пляжі в селищі Безлюдівка під час купання у водоймі стався нещасний випадок.

За попередніми даними, група молодих людей відпочивала біля водойми.

19-річний хлопець, перебуваючи у воді на відстані кількох метрів від берега, раптово пішов під воду та не зміг самостійно виринути. Друзі намагалися знайти його та покликали на допомогу, після чого звернулися до служби "112”. Близько 17:20 рятувальники дістали потерпілого з води без ознак життя. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Того ж дня до поліції надійшло повідомлення про подію на центральному пляжі Основ’янського озера. Попередньо встановлено, що чоловік 1961 року народження під час святкування сімейного заходу зайшов у водойму, після чого через деякий час зник з поля зору присутніх. Згодом його виявили у водоймі без ознак життя.

На місцях працювали слідчо-оперативні групи підрозділів поліції. За обома фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини подій, тривають слідчі дії.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними під час відпочинку біля водойм:

вибирайте безпечні зони: купайтеся лише у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях;

уникайте невідомого дна: не пірнайте у незнайомих місцях;

тверезий відпочинок: не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;

оцінюйте власні сили: не запливайте далеко від берега та реально оцінюйте свої фізичні можливості;

захисне спорядження: під час користування човнами та іншими плавзасобами обов’язково одягайте рятувальні жилети;

постійний контроль за дітьми: не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм.

Нагадаємо, що у Чортківському районі на Тернопільщині під час купання в річці Дністер загинув 19-річний місцевий житель.