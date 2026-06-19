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19 июня 2026, 15:59

Суд приговорил насильника трех падчериц к пожизненному заключению

19 июня 2026, 15:59
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Суд приговорил 50-летнего мужчину, который в течение двух лет насиловал трех малолетних падчериц, к пожизненному заключению

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Суд первой инстанции назначил ему 15 лет лишения свободы.

"Мы считали такое наказание несоразмерным тяжести совершенного и обжаловали приговор. Сегодня я лично поддерживал обвинения в Харьковском апелляционном суде. Наша позиция была принципиальной: за преступления против детей не может быть снисходительности", - сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Суд согласился с доводами прокуратуры и сменил приговор на пожизненное заключение.

Отмечается, что преступления совершались ночью в доме потерпевших, когда дети спали и были наиболее уязвимы. Сначала мужчина совершал сексуальное насилие над самым старшим ребенком, впоследствии перешел к младшим.

Кроме того, Житомирщине прокуратура отстояла пожизненное лишение свободы для 23-летнего мужчины, который в состоянии наркотического опьянения проник в квартиру женщины, изнасиловал ее, убил ножом ее и ее малолетнюю дочь, а затем поджег квартиру, чтобы уничтожить следы.

Еще один пожизненный приговор на днях получил мужчина в Одессе, изнасиловавший и жестоко убивший 7-летнюю соседскую девочку, а затем пытавшийся скрыть тело в подвале соседнего дома.

Напомним, что в суд направить обвинительный акт в отношении жителя Запорожья , который на протяжении нескольких лет насиловал маленькую девочку.

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