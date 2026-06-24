Фото: Нацполиция

Следователи полиции Харькова сообщили о подозрение сотруднице областного центра занятости, которая нанесла государству ущерб на сумму свыше 3,1 миллиона гривен

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews .

57-летняя заместитель директора областного центра занятости подозревается в незаконном перечислении более 2,1 млн грн из государственного фонда социального страхования на случай безработицы в пользу учебно-спортивного центра, не отвечающего требованиям законодательства для подготовки водителей категории "С".

Кроме того, при контроле за выплатой компенсаций за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью должностное лицо допустила служебную халатность.

Следствием установлено, что рабочие места фактически не обустраивались, а техника не закупалась. Нанесенный ущерб превысил 1 млн грн.

Общая сумма ущерба составляет более 3,1 млн гривен. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до шести лет лишения свободы.

Напомним, что Криворожские правоохранители сообщили о подозрении работнице отдела образования и предпринимателю , из-за действий которых городскому бюджету нанесен ущерб на полмиллиона гривен.