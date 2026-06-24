На Харківщині викрили заступницю директора центру зайнятості на розтраті коштів

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Слідчі поліції Харкова повідомили про підозру посадовиці обласного центру зайнятості, яка завдала збитків державі на понад 3,1 мільйона гривень

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews .

57-річна заступниця директора обласного центру зайнятості підозрюється у незаконному перерахуванні понад 2,1 млн грн із державного фонду соціального страхування на випадок безробіття на користь навчально-спортивного центру, який не відповідав вимогам законодавства для підготовки водіїв категорії "С”.

Крім того, під час контролю за виплатою компенсацій за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю посадовиця допустила службову недбалість.

Слідством встановлено, що робочі місця фактично не облаштовувалися, а техніка не закуповувалася. Завдані збитки перевищили 1 млн грн.

Загальна сума збитків становить понад 3,1 млн гривень. Санкції інкримінованих статей передбачають до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Криворізькі правоохоронці повідомили про підозру працівниці відділу освіти та підприємцю, через дії яких міському бюджету завдано збитків на пів мільйона гривень.