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24 июня 2026, 15:40

В Кривом Роге чиновница и предприниматель нанесли ущерб бюджету на полмиллиона

24 июня 2026, 15:40
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Фото иллюстративное
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Криворожские правоохранители сообщили о подозрении работнице отдела образования и предпринимателю, из-за действий которых городскому бюджету нанесен ущерб на полмиллиона гривен

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

В ходе досудебного расследования установлено, что в прошлом году между отделом образования и одним из предприятий было заключено соглашение на 1,3 млн. гривен, что предусматривало капитальное обновление и обустройство волейбольной площадки на территории лицея в Кривом Роге.

В ходе подготовки проектно-сметной документации предприниматель искусственно увеличил цену отдельных строительных материалов и отразил завышенные показатели в документации. В свою очередь, должностница отдела образования, не проверила рыночную стоимость использованных материалов, в результате чего из бюджета была произведена необоснованная оплата.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 и ч. 2 ст. 367 УКУ.

Напомним, что прокуроры Херсонской и Хмельницкой областных прокуратур сообщили о подозрении в двух уголовных производствах по растрате бюджетных средств при строительстве противорадиационных укрытий для учебных заведений.

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Кривой Рог Днепропетровская область чиновница госслужбы предприниматель бюджет
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