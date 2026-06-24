В Кривом Роге чиновница и предприниматель нанесли ущерб бюджету на полмиллиона

Фото иллюстративное

Криворожские правоохранители сообщили о подозрении работнице отдела образования и предпринимателю, из-за действий которых городскому бюджету нанесен ущерб на полмиллиона гривен

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

В ходе досудебного расследования установлено, что в прошлом году между отделом образования и одним из предприятий было заключено соглашение на 1,3 млн. гривен, что предусматривало капитальное обновление и обустройство волейбольной площадки на территории лицея в Кривом Роге.

В ходе подготовки проектно-сметной документации предприниматель искусственно увеличил цену отдельных строительных материалов и отразил завышенные показатели в документации. В свою очередь, должностница отдела образования, не проверила рыночную стоимость использованных материалов, в результате чего из бюджета была произведена необоснованная оплата.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 и ч. 2 ст. 367 УКУ.

Напомним, что прокуроры Херсонской и Хмельницкой областных прокуратур сообщили о подозрении в двух уголовных производствах по растрате бюджетных средств при строительстве противорадиационных укрытий для учебных заведений.