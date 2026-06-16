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16 июня 2026, 15:35

Усложнен выезд из Киева: ДТП на Бориспольском шоссе вызвало пробки

16 июня 2026, 15:35
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Фото: патрульная полиция Киева
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В Киеве 16 июня на Бориспольском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого затруднено движение транспорта в направлении выезда из столицы

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

На месте аварии работают патрульные, обеспечивающие безопасность дорожного движения.

Водителей призывают учитывать ситуацию на дороге при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, что в Киеве на проспекте Берестейском 15 июня произошло дорожно-транспортное происшествие , из-за которого затруднено движение транспорта в направлении выезда из города.

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