10:28  17 червня
На Київщині вночі чоловік проник через вікно до квартири та вчинив сексуальне насильство щодо 8-річної дівчинки
09:00  17 червня
У Києво-Печерській лаврі показали момент влучання по Успенському собору
08:55  17 червня
На Рівненщині 9-річний школяр покінчив життя самогубством
UA | RU
UA | RU
17 червня 2026, 18:59

У Харкові "швидка" зіткнулася з легковиком на перехресті: є постраждалі

17 червня 2026, 18:59
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Харківської області
Читайте также
на русском языке

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 червня в Немишлянському районі Харкова. Внаслідок зіткнення автівки швидкої допомоги та легковика травмувалися двоє пасажирів спецтранспорту

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

17 червня близько 09:20 на перехресті проспекту Тракторобудівників та Салтівського шосе сталася аварія за участю карети екстреної медичної допомоги та автомобіля Skoda Rapid.

Попередньо встановлено, що автомобіль швидкої допомоги, під керуванням 52-річного водія, рухався на заборонений сигнал світлофора з увімкненими проблисковими маячками та звуковими сигналами. У цей момент відбулося зіткнення з легковим автомобілем Skoda, за кермом якого перебував 47-річний чоловік.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди до медичного закладу доставлено двох пасажирів автомобіля швидкої допомоги: 65-річного пацієнта та 63-річну жінку, яка його супроводжувала. Медики діагностували у постраждалих тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Нагадаємо, що у Києві 16 червня на Бориспільському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку ускладнений рух транспорту в напрямку виїзду зі столиці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків ДТП швидка допомога
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
Коригував удари по Черкасах: агент ФСБ отримав 15 років тюрми за державну зраду
17 червня 2026, 19:59
На Кіровоградщині викрили банду, яка ошукувала родини зниклих безвісти захисників
17 червня 2026, 19:48
Окупанти поранили трьох людей на Херсонщині та пошкодили цивільну інфраструктуру
17 червня 2026, 19:17
Українсьі військові рознесли гармати та "ждуни" окупантів на Курщині
17 червня 2026, 19:15
Чиновника КМДА судитимуть за "загублені" 22 мільйони
17 червня 2026, 18:55
На Київщині військовий у СЗЧ вбив дівчинку, поки мати пиячила з компанією
17 червня 2026, 18:50
На Дніпропетровщині росіяни атакували пересувне відділення Укрпошти: є поранені
17 червня 2026, 18:35
У Запоріжжі судитимуть батька за багаторічне насильство над донькою
17 червня 2026, 18:20
Наркотики у посилках: на Київщині викрили банду, яка постачала метадон до СІЗО
17 червня 2026, 17:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »