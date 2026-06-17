У Харкові "швидка" зіткнулася з легковиком на перехресті: є постраждалі

Фото: поліція Харківської області

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

17 червня близько 09:20 на перехресті проспекту Тракторобудівників та Салтівського шосе сталася аварія за участю карети екстреної медичної допомоги та автомобіля Skoda Rapid.

Попередньо встановлено, що автомобіль швидкої допомоги, під керуванням 52-річного водія, рухався на заборонений сигнал світлофора з увімкненими проблисковими маячками та звуковими сигналами. У цей момент відбулося зіткнення з легковим автомобілем Skoda, за кермом якого перебував 47-річний чоловік.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди до медичного закладу доставлено двох пасажирів автомобіля швидкої допомоги: 65-річного пацієнта та 63-річну жінку, яка його супроводжувала. Медики діагностували у постраждалих тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Нагадаємо, що у Києві 16 червня на Бориспільському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку ускладнений рух транспорту в напрямку виїзду зі столиці.