10:16  12 июня
Электронные трудовые книжки: что нужно знать работникам
10:23  12 июня
В Хмельницкой области утонули бабушка и ее 12-летняя внучка
08:57  12 июня
В Сумах российский дрон попал в общежитие
UA | RU
UA | RU
12 июня 2026, 08:24

Российский дрон попал в цех промышленного предприятия на Полтавщине

12 июня 2026, 08:24
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: armyinform
Читайте також
українською мовою

Ночью 12 июня вражеский беспилотник попал в цех одного из промышленных предприятий в Полтавском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.

В результате попадания на территории предприятия вспыхнул пожар. Спасатели, пибывшие на место, ликвидировали его.

К счастью, в результате ночной атаки никто не пострадал.

Напомним, в результате ночной атаки "шахедов" на Николаев ранения получили три человека. Утром россияне снова атаковали город – повреждено транспортное предприятие.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтавская область война обстрелы последствия предприятие
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
В Верховной Раде появился еще один новый нардеп – Андрей Левус
12 июня 2026, 11:18
Видео в школьном чате: в Николаевской области четверо детей бросили кота в колодец
12 июня 2026, 11:12
Россияне атакуют Запорожье: под удар попал торговый центр
12 июня 2026, 10:55
В Украине готовят изменения по выплатам военным и срокам службы – Свириденко
12 июня 2026, 10:45
Выехал на встречку под грузовик: в Кировоградской области произошло смертельное ДТП
12 июня 2026, 10:38
В Хмельницкой области утонули бабушка и ее 12-летняя внучка
12 июня 2026, 10:23
Электронные трудовые книжки: что нужно знать работникам
12 июня 2026, 10:16
Россияне ударили по лицею на Черниговщине, который только отстроили после ракетного удара
12 июня 2026, 09:59
Коррупция и война: почему это проблема здесь и сейчас
12 июня 2026, 09:54
Атака БпЛА на Крым и РФ: пожары и перебои с электричеством после взрывов
12 июня 2026, 09:41
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Все блоги »