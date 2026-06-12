Иллюстративное фото: armyinform

Ночью 12 июня вражеский беспилотник попал в цех одного из промышленных предприятий в Полтавском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.

В результате попадания на территории предприятия вспыхнул пожар. Спасатели, пибывшие на место, ликвидировали его.

К счастью, в результате ночной атаки никто не пострадал.

Напомним, в результате ночной атаки "шахедов" на Николаев ранения получили три человека. Утром россияне снова атаковали город – повреждено транспортное предприятие.