Харківщина під вогнем: поранено трьох людей, серед них підліток

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 12 населених пунктах Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали троє людей, зокрема 15-річний хлопець. У селі Нижче Солоне Борівської громади поранення отримали 42-річна жінка та підліток. У селі Новоселівка цієї ж громади постраждав 31-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 66-річному чоловікові, який отримав поранення ще 10 червня внаслідок обстрілу в селищі Козача Лопань Дергачівської громади.

Російські війська атакували Харків, зокрема Новобаварський район, із застосуванням різних типів озброєння. Загалом було використано 11 керованих авіабомб, 1 БпЛА типу "Герань-2", 5 дронів "Молнія", 5 FPV-дронів та 19 безпілотників невстановленого типу.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах. Зокрема пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, складські приміщення, заклад освіти та електромережі.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня РФ атакувала Україну 117 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.