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10 июня 2026, 07:26

Враг нанес 26 ударов БпЛА по Харькову: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

10 июня 2026, 07:26
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Фото: ОВА
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На рассвете 10 июня враг совершил массированную атаку на Харьков. Зафиксировано 26 ударов беспилотников

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Под основным ударом оказался Холодногорский район, также зафиксировано попадание в Киевском районе города.

В результате "прилетов" в Холодногорском районе вспыхнули пожары. Известно о четырех пострадавших женщинах в возрасте 35, 42, 68 и 81 год – у них диагностировали острую реакцию на стресс. Медики оказали им всю необходимую помощь на месте.

Информация о разрушениях и последствиях вражеских попаданий еще уточняется.

На местах обстрелов работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия атаки.

Напомним, 9 июня оккупанты ударили дроном по автомобилю в Дергачевском городской громаде на Харьковщине. Погибла женщина, травмы получили четыре человека.

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